Общество

Администрацию Великих Лук обязали ликвидировать свалку на городском кладбище

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки обязали ликвидировать несанкционированную свалку в районе кладбища Мордовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура провела проверку в рамках мониторинга деятельности управления ЖКХ и выявила нарушения требований законодательства об отходах производства и потребления. При осмотре муниципальной территории в районе кладбища Мордовичи у входа на кладбище обнаружена несанкционированная свалка бытовых и прочих отходов (сухая трава, ветви деревьев), что может повлечь угрозу пожара.

В адрес руководителя управления ЖКХ администрации города Великие Луки внесли представление, в котором указано требование устранить выявленные нарушения.