Общество

20 жителей Псковской области участвуют в молодежном направлении проекта «Мастера гостеприимства»

Псковскую область в молодежном направлении главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» представляют 20 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковские ребята получат возможность пройти стажировку и зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны или пройти проектную мастерскую и вместе с наставником доработать свою идею, превратив ее в реальный проект в сфере туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли. С 2021 года в проекте открыто молодежное направление для активных, талантливых, увлеченных молодых людей, делающих первые шаги в сфере туризма. Возраст участников - от 18 до 35 лет.

В целом заявки на участие в молодежном направлении главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия - страна возможностей» в этом сезоне подали почти 3,5 тысячи человек из 88 регионов России.

С 2021 года от Псковской области заявки на молодежное направление главного туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия - страна возможностей» подали заявки 26 человек, из них один мастер назван победителем.