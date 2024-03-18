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Общество

Российские сотовые операторы нашли замену Nokia

19.03.2024 09:10|ПсковКомментариев: 0

Вакантные места на российском рынке сотовых базовых станций, образовавшиеся после ухода Ericsson и Nokia и прекращения официальных поставок оборудования Huawei, пытаются заполнить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них — китайская Baicells Technologies, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

В них говорится, что ее базовые станции тестирует МТС, в том числе в рамках использования одного и того же сетевого оборудования совместно с конкурентами (технология RAN Sharing), пишут «Известия»

С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. В работе станций китайского бренда выявлены определенные недостатки, но устранить проблемы производитель планирует к концу марта, говорится в документах ГКРЧ.

Baicells Technologies была создана в Пекине (КНР) в 2014 году. Ее основателями выступили два выходца их Huawei Technologies — Лисин Сан, который возглавлял департамент стратегии и стандартизации, и Мингйю Чжао — старший инженер, отвечавший за стандартизацию в международной организации 3GPP и использование патентов, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры, новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако в условиях дефицита, до начала массового развертывания российских станций китайские производители, о которых до сих пор мало кто знал, могут занять определенную нишу рынка, не исключил он.

«В любом случае появление нового сетевого оборудования нужно и российским абонентам. Оно позволит запустить мобильный интернет вдоль дорог и в малых населенных пунктах, — там, где его зачастую нет. Также это позволит не допустить снижения скорости доступа», — считает эксперт.

Теги: #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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