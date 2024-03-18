Общество

Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах

При проведении сварочных работ баллон с кислородом должен находиться на расстоянии не ближе 10 метров от сварочного аппарата, а само место работы очищено от горючих материалов в радиусе не менее пяти метров, предупреждает МЧС России в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.

«Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе 10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров», - говорится в документе.

Отмечается, что для защиты сгораемых конструкций и материалов от воздействия искр и тепла должны устанавливаться защитные экраны из негорючих материалов (металлические или асбошиферные листы). Пол на месте сварки необходимо тщательно очистить от мусора и смочить водой. Все сварочные работы должны быть завершены до начала окраски конструкций, пишет РИА Новости.

«При проведении огневых работ запрещается: приступать к работе при неисправностях оборудования; проводить работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами», - подчеркивается в документе.

Спасатели напоминают, что место сварочных работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, ведрами с водой, совковой лопатой, а также ящиком с песком.