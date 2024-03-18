Общество

Средний доход фрилансеров в РФ составил чуть больше 40 тысяч рублей - опрос

Средний месячный доход фрилансеров по России составляет 41,9 тыс. рублей, при этом в Москве и Подмосковье он несколько выше - 57,6 тыс. рублей, следует из проведенного «СберНПФ» и «Работа.ру» опроса.

При этом, как показал опрос, средний доход фрилансеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ниже, чем в целом по стране, и равняется 38,1 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Самой популярной подработкой на фрилансе оказался ремонт: им занимаются 16% респондентов (из 1 тыс. опрошенных, оказывающих услуги как частные лица). В топ-5 также вошли репетиторство (так ответили 11% респондентов), программирование и дизайн (по 10%) и юридические услуги (8%). По 7% респондентов занимаются копирайтингом, маркетингом и PR, а также оказывают услуги такси.

Чтобы накопить на долгосрочные цели, в том числе на пенсию, опрошенные используют различные инструменты. Так, 25% голосов респонденты отдали за счет в банке, по 11% хранят сбережения в наличной форме или инвестируют, 8% копят с помощью продуктов НПФ, а 3% - с помощью страховых продуктов. Еще 46% респондентов сказали, что пока не откладывают деньги.

Опрос прошел в марте 2024 года с участием более 3,6 тыс. пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.