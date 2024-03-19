Общество

Большинство респондентов ПЛН испытывают чувство тревоги в связи с налетами дронов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей испытывают чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ. Это следует из опроса, в котором приняли участие 346 человек.

Более половины участников опроса, 53,18%, отметили, что тревожатся из-за ситуации и борются с чувством тревоги уже не первый год. 21,68% проголосовавших признали, что время неспокойное, но ПВО и отряд «Дружина» справятся с обеспечением безопасности в Псковской области.

5,2% респондентов заявили, что их больше тревожат бесконечные фейки по этой теме, а 3,18% голосующих склонны думать, что вражеские дроны летают далеко от Псковской области, и такая опасность жителям региона не грозит.

Помогать в обеспечении безопасности стараются лишь 2,89% участников опроса, а 2,02% проголосовавших признались, что уже привыкли, ситуация их не тревожит.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Псковская область занимает 83 место по уровню зарплат в стране. Почему в регионе маленькие зарплаты?»