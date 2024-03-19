Общество

Андрей Турчак: Все региональные отделения «Единой России» будут продолжать оказывать поддержку Белгородской области

Все региональные отделения «Единой России» будут продолжать оказывать поддержку Белгородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

С призывом формулировать любые задачи для помощи секретарь Генсовета Андрей Турчак обратился к губернатору Вячеславу Гладкову на Президиуме Генсовета партии.

«Формулируйте любые задачи. Всё, что нужно - стройматериалы, мобильные генераторы, продукты, предметы первой необходимости, возможность вывезти детей. Любые вопросы - используя всю нашу партийную машину, все наши региональные отделения партии - мы решаем, решали и готовы решать. Ставьте задачи», – сказал Андрей Турчак.