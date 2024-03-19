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Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО

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Общество

Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО

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Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Михаил Ведерников. Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова В ходе спецоперации погибли гвардии сержант Денис Поздняков, младший сержант Дмитрий Плотников, старший матрос Виталий Уретя, рядовой Юрий Ильин, рядовой Александр Тимофеев, рядовой Юрий Юшков. «Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь», - отметил Михаил Ведерников.