Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО

Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова
В ходе спецоперации погибли гвардии сержант Денис Поздняков, младший сержант Дмитрий Плотников, старший матрос Виталий Уретя, рядовой Юрий Ильин, рядовой Александр Тимофеев, рядовой Юрий Юшков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь», - отметил Михаил Ведерников.