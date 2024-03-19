Общество

Члены псковских профсоюзов перечислили почти 50 тысяч рублей заработка для защиты ряда регионов

Коллектив Псковского областного совета профсоюзов перечислил в фонд патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих!» однодневный заработок в феврале. Сумма составила 48 555 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Средства будут использованы для приобретения оборудования для защиты населения регионов, подвергающихся атакам со стороны Украины.

«Сегодня, когда шквал террористических атак обрушился на наших соотечественников, мы еще раз утвердились в том, что данная акция жизненно необходима. В силах каждого члена профсоюзов помочь защитить дома и жизнь наших коллег! Призываю еще раз всех членов профсоюзов региона помочь и принять участие в акции!» – обратился к псковичам председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.