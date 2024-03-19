Общество

О духовно-нравственных ценностях поговорили с осужденными в идрицкой колонии

С осужденными участка колонии-поселения в поселке Идрица Себежского района встретился настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца, которая расположена в деревне Зародищи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Представитель духовенства рассказал присутствующим о главных причинах, источниках и последствиях возникновения запрещенных идеологий, принципах формирования духовно-нравственных ценностей и способах их отстаивания.

Кроме того, была затронута и тема проявления суицидальных намерений среди отбывающих наказание. Отец Владимир подчеркнул, что самоубийство – величайший грех, более того, совершивший такой поступок уже никогда не сможет принести покаяния в содеянном, а своими действиями причинит страдания родным и близким.

Просветительская встреча закончилась обсуждением насущных вопросов, которые волновали осужденных.