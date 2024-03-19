Общество

Россияне могут начать получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных

Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия закона о киберстраховании, сообщил сенатор Артем Шейкин.

«К примеру, в случае утечки личной информации граждан с портала "Госуслуги" выплачивать компенсации будет Минцифры РФ из собственных средств, поскольку является оператором персональных данных», - сказал сенатор.

Шейкин отметил, что по итогам обсуждений в Совете федерации на соответствующую тему федеральным органам исполнительной власти были направлены рекомендации проработать механизмы для оценки защищенности организаций от «реальных угроз в части их применимости к разрабатываемому законодательству по оборотным штрафам». Кроме того, организациям было рекомендовано разработать меры «для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных».

«Важно, чтобы операторы, работающие с персональными данными, имели финансовое обеспечение для выплаты компенсаций в случае утечек данных и ущерба, причиненного гражданам. Данный вопрос активно обсуждаем с коллегами на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации. В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки», - подчеркнул парламентарий.

Ранее Шейкин сообщал, что в России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных (личных) данных, соответствующий законопроект был разработан им и другими сенаторами, он скоро будет отправлен в кабмин на отзыв. Он отметил, что «утекшие» данные используются преступниками для мошенничества и краж, и предлагается, чтобы операторы таких данных при их обработке имели финансовое обеспечение для возмещения морального и имущественного вреда, пишет РИА Новости.

Госдума 23 января на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.