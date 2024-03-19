Общество

Банки могу обязать получать согласие родителей на открытие счетов подросткам

Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей. Такой законопроект одобрило правительство. Кроме того, кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков.

Минпросвещения и Минфин, чья позиция согласована с аппаратом правительства, одобрили законопроект, подготовленный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, следует из писем ведомств в адрес одного из авторов инициативы. Банк России также поддерживает этот законопроект, сообщила пресс-служба Центробанка.

По информации «Известий», документ может быть внесен в Госдуму уже в среду, 20 марта. По словам Сергея Неверова, законопроект планируется внести в ближайшие дни.

Проект представляет собой поправки в статью 846 Гражданского кодекса и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В первом случае статья дополняется пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей...».

Вторая поправка с дополнением в закон «О банках…» касается справок со счетов и вкладов подростка 14-18 лет. Они, указывается в законопроекте, должны выдаваться кредитной организацией «им самим и (или) их законным представителям».

Таким образом, после принятия документа будет решена проблема с так называемым родительским контролем за финансовыми операциями подростков 14-18 лет. Взрослые получат законное право быть в курсе открытия счетов их несовершеннолетних детей с ограниченной дееспособностью, в том числе и карточных, и движения по ним.

В письме Минпросвещения от имени министра Сергея Кравцова указывается, «что предлагаемые законодательные инициативы будут способствовать недопущению совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, в связи с чем концептуально поддерживается министерством.