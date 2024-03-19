Общество

Студенческим семьям с детьми предложили установить специальную выплату

В России предлагают предоставить новую выплату для семей с детьми, если хотя бы один из родителей является студентом. Речь идет о доплате к стипендии. Об этом говорится в решении комитетов Госдумы по молодежной политике и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Документ был подготовлен по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

«Министерству труда и социальной защиты рекомендовать совместно с Министерством образования, Министерством финансов проработать возможность введения социальной выплаты (доплаты к стипендии) для семей с детьми, в которых хотя бы один из родителей является студентом, аспирантом, ординатором», — говорится документе.

Такое решение за подписью главы комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева («Единая Россия») и главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) направлен в указанные ведомства, пишут «Известия».

«Выплату молодым семьям, где один родитель студент, необходимо было сделать давно. Мы считаем, что она будет очень востребована и простимулирует молодежь к рождению детей. По-моему мнению, ее размер должен быть не ниже прожиточного минимума субъекта, где проживают такие родители», — пояснила Нина Останина.

В Минфине сообщили, что документ будет проработан в установленном порядке, но пока в министерство не поступал. Предложение поступило в Минобрнауки.

«Для принятия решения необходимо провести обсуждение с экспертным сообществом, университетами и заинтересованными ФОИВами», — пояснили в пресс-службе ведомства.