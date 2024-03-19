Общество

Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством

Нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства. Такие поправки в законодательство поддержало правительство.

Сейчас нотариусам не обязательно запрашивать подтверждающие документы из органов ЗАГС. С поправками они будут обязаны перепроверять каждый документ. Авторы законопроекта предлагают также закрепить права нотариусов на получение информации от органов ЗАГС и внести их в перечень тех, кому можно ее передавать.

Законопроект, как указано в пояснительной записке, направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством. Такие поправки, как считают авторы, приведут к увеличению жилищного фонда в регионах и уменьшат очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также эта мера защитит интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, пишут «Известия».

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты рассказали, что нередки случаи, когда родственники и не только выдают себя за наследников, чтобы получить имущество умершего человека.