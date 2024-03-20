Общество

Совфед одобрил законы об отмене уголовного наказания при заключении контракта с ВС РФ

Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов, согласно которым создаётся механизм освобождения от уголовной ответственности осужденных при заключении ими контракта с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Изменениями в УК РФ и УПК РФ устанавливается возможность погашения судимости в отношении призывников или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время о прохождении военной службы в ВС РФ, пишет РИА Новости.

Закон не будет действовать в отношении лиц, которые имеют судимость за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

Законом устанавливается, что для освобождения от ответственности или наказания, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение лица госнаградой, полученной в период прохождения военной службы, либо увольнение его с военной службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Такой механизм был принят ещё в 2023 году, он предоставлял возможность совершившим уголовное преступление гражданам заключить контракт с ВС РФ и получить соответствующие гарантии, но имел временный характер.

В случае заключения контракта дела подозреваемых будут приостановлены, а у уже осужденных вид наказания будет изменен на условный срок. Контроль над поведением таких лиц будет осуществлять командование воинских частей, а при совершении ещё одного преступления после начала военной службы человеку будет назначено наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.