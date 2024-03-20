Общество

Большинство россиян сталкивались с хамством в общественных местах - опрос

Примерно половина (55%) россиян за последние несколько лет сталкивались с хамством и грубостью в общественных местах, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В 2019 году больше людей стало сталкиваться с грубостью в общественных местах. Сегодня этот показатель составляет 55%, а в 2013 году - 43%. Согласно опросу, 16% россиян за последние годы были свидетелями или участниками драк и нападений (в 2013 - 8%), 10% граждан рассказали о случаях воровства или карманной кражи (в 2013 году - 9%). 39% опрошенных не сталкивались ни с чем подобным, в 2013 году этот показатель был выше на 10%.

Среди опрошенных 62% (на 1% больше, чем в 2013 году) уверены что чаще всего ситуации, угрожающие безопасности, происходят на улицах. 32% считают что угроза безопасности есть в парках (в 2013 году - 17%). 14% считают небезопасными поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях (в 2013 году - 23%), 10% - в электричках (в 4% в 2013 году), 6% (4% в 2013 году) - в метро.

При этом только 6% опрошенных признались, что носят с собой средства самообороны. 71% россиян ничего не делают для личной безопасности на улицах, пишет РИА Новости.

Опрос «ФОМнибус» проводился 2-3 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.