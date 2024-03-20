Общество

Единое пособие в России назначено на 11 млн детей

Единое пособие в России назначено на 11 млн детей и порядка 400 тысяч женщин. Благодаря такой мере поддержки в стране значительно снижается уровень бедности, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Сегодня такое пособие у нас получают уже семьи, воспитывающие более 11 млн детей, порядка 400 тыс. беременных женщин», - сказал он.

Котяков заметил, что критерии, заложенные в условиях предоставления единого пособия, постоянно анализируются. «Именно благодаря критериям, которые есть в рамках единого пособия, благодаря нуждаемости, которая на сегодняшний день есть, мы анализируем уровень бедности в нашей стране и видим, что у нас сильно, более высокими темпами снижается бедность в первой и второй децильных группах, которые наиболее присущи тем гражданам, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Пособие адресно попадает в ту когорту граждан, которые наиболее чувствительны, ощущают сегодня необходимость поддержки со стороны государства», - сказал он.

Кроме того, Котяков отметил, что порядка 2 млн человек получили материнский капитал на первого ребенка с 2020 года. Всего с начала действия программы маткапитал получили 14 млн россиян, пишет ТАСС.