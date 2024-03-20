Общество

«Дачную амнистию» хотят распространить на бани и сараи

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который распространяет «дачную амнистию» на хозяйственные постройки, сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

«"Дачную амнистию" могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в I чтении», - говорится в сообщении.

По словам зампреда комитета по госстроительству Даниила Бессарабова, законопроект разрешает в упрощенном порядке зарегистрировать хозпостройки на садовых участках. Сейчас россияне могут в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право только на жилые и садовые дома, однако это не касается хозпостроек.

Согласно документу, также в упрощенном порядке возможна регистрация дачных домов, в которых проживают несколько семей, пишет «Интерфакс».

Ранее Госдума приняла закон о продлении до 2031 года «дачной амнистии» для имущества общего пользования. В законе речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.