Общество

Весенний месячник по благоустройству в Локнянском округе стартует в апреле

Весенний месячник по благоустройству в Локнянском муниципальном округе стартует в апреле. Об этом глава округа Иван Белугин сообщил в своем Telegram-канале.

«Весенняя пора — время обновления, благоустройства и наведения порядка после зимнего сезона. В наших с вами силах сделать свой населений пункт чище! Надеюсь на активное участие в субботниках не только сотрудников муниципальных учреждений, но и всех, кто хочет видеть малую родину красивой и ухоженной», – написал Иван Белугин.

Предварительная дата общеокружного субботника - 5 апреля.

«Будем смотреть по погоде. Мешки для мусора предоставим, вывозить будем из заранее отведенных мест. Уборки будем проводить весь апрель на разных территориях. Самое главное помнить — чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Верю в осознанность наших жителей. Будем поддерживать чистоту и порядок после субботников!» – добавил он.

Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 21-6-45 и 21-7-31.