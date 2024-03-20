Общество

Половина псковичей поставила высокие оценки своей эффективности на работе

Аналитики hh.ru провели большое исследование рынка труда по теме производительности: насколько высоко оценивают свою производительность работники.

По мнению ровно половины опрошенных работников в Псковской области, у них на работе высокая производительность – так ответили сразу 50% респондентов. Причем каждый десятый (9%) опрошенный заявил, что и хотел бы работать более эффективно, но уже по его ощущениям трудится на пределе своей производительности.

Еще треть (30%) считают, что у них на работе средняя производительность труда. Только 7% признались, что их производительность на низком уровне. А вот 9% не интересовались этой темой, но хотят, чтобы им помогли оценить свой уровень работодатели. Остальные затруднились ответить.

Интересно, что уровень производительности труда по своим компаниям в целом работники оценивают ниже, чем свой личный. Так, лишь 25% респондентов указали, что в их компании высокая эффективность. Еще 49% - указали на средние значения, а 9% отметили, что у их компаний низкая производительность. Более того, каждый второй опрошенный в регионе (20%) добавил, что его компания вообще не задумывается об эффективности и производительности труда.

«Есть ощущение, что наиболее адекватно оценивают реальный уровень своей производительности ИТ-специалисты, которые по статистике чаще всего используют в работе всевозможные программы, отслеживающие исполнение задач, ошибки и прочие процессы. Почему мы говорим именно про "адекватную оценку реального уровня производительности", потому что часто в комментариях к данному опросу люди достаточно часто оставляли сообщения "я очень устаю после работы", "я выжат, конечно, у меня высокая производительность". Но усталость в конце рабочего дня не равна высокой производительности труда. То есть далеко не все работники действительно понимают, что такое производительность. Между тем 70% работников готовы подключиться к программам повышения производительности труда у себя на работе. А вот самую высокую производительность указали управленцы (70% представителей этой сферы), и кажется, такая оценка связана с ощущением большой ответственности за сотрудников и бизнес», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.