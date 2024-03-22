Общество

Численность населения России на 1 января составила 146,15 млн - Росстат

Росстат актуализировал оценку численности постоянного населения России на 1 января 2024 года. Она составила 146,15 млн человек, тогда как на 1 января 2023 года население всей РФ составляло 146,44 млн, сообщается на сайте Росстата.

В среднем в 2023 году этот показатель составлял 146,29 млн человек.

Согласно данным таблицы, численность населения России на 1 января 2024 года в Центральном федеральном округе составила 40,1 млн человек, в Северо-Западном федеральном округе - 13,8 млн, в Южном федеральном округе - 16,6 млн, в Северо-Кавказском федеральном округе - 10,2 млн, в Приволжском федеральном округе - 28,5 млн, в Уральском федеральном округе - 12,2 млн, в Сибирском федеральном округе - 16,5 млн, в Дальневосточном федеральном округе - 7,8 млн.

Демографический прогноз составлен без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям, пишет ТАСС.