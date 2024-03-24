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Общество

Проект о легализации деятельности белых хакеров одобрили в Госдуме

25.03.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

Комитет ГД по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, направленный на легализацию деятельности «белых» хакеров в России.

Авторы законопроекта - представители партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, Геннадий Панин, Игорь Марков и комитета Госдумы по информационной политике Вячеслав Петров и Антон Ткачев – предлагают внести ряд поправок в статью 1280 части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Как поясняли авторы проекта, сегодня для проведения тестирования защищенности систем российских компаний «белым» хакерам требуется получить большое количество разрешений от правообладателя каждой программы, входящей в состав информационной системы. Выполнение тестирования без таких разрешений может повлечь нарушение авторских прав. В таком случае «белых» хакеров могут обязать выплатить компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, либо в двукратном размере стоимости права использования соответствующей программы.

Исходя из этого, законопроектом предусмотрена возможность изучения, исследования или испытания функционирования программ лицом, правомерно владеющим экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных, в целях выявления его уязвимостей для исправления явных ошибок, отмечали авторы инициативы.

Согласно законопроекту, «белые» хакеры должны сообщать правообладателю о выявленных уязвимостях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления, за исключением случаев, если установить его место нахождения, место жительства или адрес для переписки не удалось.

Принятие законопроекта позволит проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов, отмечается в документах, пишет РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению, координатор партийной проекта «Цифровая Россия» в Московской области Геннадий Панин также отмечал - если по действующим нормам законодательства можно тестировать программу только для обеспечения общей работоспособности и адаптации под свои нужды применения, то поправки помогают сделать ставку на обеспечение информационной безопасности.

Проектом предоставляется право вносить правки без разрешения правообладателя соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов и без вознаграждения ему. То есть, правомерно владея программой, пользователь не только сможет донастраивать продукт, но и исследовать со стороны безопасности - тестировать, насколько уязвимо, вносить требуемые изменения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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