Общество

Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов

Российский актер Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Об этом 25 марта сообщил его коллега Александр Андреев во «ВКонтакте».

Фото: «КиноПоиск»

«Еще одна наипечальнейшая весть. Не стало Карпушины. Сани Карпухова. Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал он.

Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. Он учился в Ленинградском институте авиаприборостроения и Российский государственный институт сценических искусств, служил в Молодежной театре на Фонтанке, пишут «Известия».

Актер известен по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Филин», «Шторм», фильме «Бумер: Фильм второй».