Общество

Выпускникам школ разрешили писать сочинения на ЕГЭ по аниме и комиксам

В этом году при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку школьникам разрешили ссылаться на сюжеты компьютерных игр, аниме, комиксов, манги и графического романа. Это следует из рекомендаций о подготовке к тестированию, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает экзаменационные материалы.

Подведомственный Рособрнадзору ФИПИ на своем сайте разместил «Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ». В разделе «Русский язык» в описании задания №27 отмечено, что пишущим сочинение следует учесть, что в 2024 году при обосновании собственного мнения они должны привести пример-аргумент из жизненного, читательского или историко-культурного опыта. В качестве последнего рекомендовано ссылаться на конкретное историческое событие, мнение известного деятеля, радио- или телепередачу, произведение искусства, научные факты, юридические документы, художественный или документальный фильм, сериал. Кроме того, допустимо прибегнуть к интерпретации сюжета мультфильма, аниме, манги, комикса, графического романа, компьютерной игры, пишет «Парламентская газета».

Хотя еще пару лет назад в запущенном Рособрнадзором цикле онлайн-консультаций для подготовки к ЕГЭ ученый секретарь ФИПИ Елена Зинина, отвечая на вопрос, можно ли в сочинении ссылаться не на литературные произведения, а на сказки, песни, фильмы или комиксы, отвечала, что допустимо только упоминание сказок. Даже малые жанровые формы — пословицы, поговорки, прибаутки — можно включать в текст, но строить аргументацию исключительно на них нельзя, поясняла эксперт.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков сказал, что отсыл к аниме, комиксам и мангам — это калька американской системы образования, где в некоторых штатах вот уже несколько лет разрешено их использовать при выполнении тестовых письменных заданий.

«Все это фактически означает, что Рособрнадзор продолжает толкать нас идти по американскому пути. Видимо, там не услышали призыва президента о возвращении к нашей традиционной классической фундаментальной системе образования. Считаю, что нужно постепенно уходить от ЕГЭ, как это предлагает ряд депутатов Госдумы. Чтобы ЕГЭ стал не обязательным, а его выбирали по желанию. Но ни в коем случае не отказываться от сочинения», — отметил эксперт.

Он пояснил, что сочинение отражает то, как ученик мыслит, что он воображает. «А когда он включает в него элементы этих, извините, дурацких комиксов и аниме, как правило, американского производства, то он не думает, он пытается компилировать, создавать композиции из этих элементов. Если мы пойдем по этому пути, мы превратим выпускников наших школ в болванчиков. Мое мнение как специалиста — надо в корне все это пресечь», — заявил Комков.

Вторая причина нововведения Рособрнадзора, по мнению эксперта, связана с тем, что современные школьники мало читают. «Надо вернуть наших детей к традиционному чтению. Сегодня они чаще держат в руках гаджеты. С ними надо детей хотя бы на время разлучать, чтобы они хотя бы в школе от них отставали и брали в руки книгу, листали ее страницы. Особенно если это русская классика», — подчеркнул глава фонда.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская согласилась, что школьники, которые не собираются связывать свою будущую профессию с литературой, мало читают. «Меняется время, меняется поколение. Те, кто родились в СССР, возможно, не поймут тех перемен, которые происходят сейчас. А нынешнее поколение — оно другое, им интереснее смотреть картинки, мультфильмы», — отметила сенатор.

Она посетовала, что дети из-за загруженности часто не успевают читать, особенно те книги, которые не входят в школьную программу. «Мир стал динамичнее. Я не сомневаюсь, что в каком-то возрасте произойдет воссоединение с литературой. Но сейчас хорошо уже то, что ребята интересуются чем-то, учатся рассуждать. И пусть это будут комиксы или аниме. Хорошо, что смотрят, хорошо, что чувствуют, сопереживают, могут делать выводы», — полагает Скаковская.

Она добавила, что ей как филологу не по душе такое упрощение литературы, сознания человека, но это веяние времени, от которого никуда не деться. «Те, кто будут инженерами, техническими работниками, биологами, химиками, айтишниками, пусть ссылаются на то, что смотрели. Поэтому это и закреплено официально», — заключила парламентарий.