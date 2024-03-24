Общество

Наталия Соколова: Детям поступают рассылки с призывами к совершению преступлений

В адрес российских подростков поступают рассылки с призывами к совершению преступлений, в том числе детям предлагают принять участие в организации минирования за деньги. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Омбудсмен призвала псковичей более внимательно отнестись к занятиям своих детей.

«Начались весенние каникулы. Многие дети на это время выпадают из-под ока школы. Прошу вас более внимательно отнестись к занятиям своих детей, интересоваться где они, с кем и чем заняты. Сегодня в адрес подростков регионов России поступают рассылки с призывами о совершении преступлений. Такие сообщения направляют в детские группы в соцсетях и мессенджерах, в том числе, с предложениями принять участие в организации минирования за материальное вознаграждение», - рассказала Наталия Соколова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Омбудсмен напомнила, что при заведомо ложном сообщении о теракте уголовная ответственность наступает с 14 лет (статья 207 УК РФ).

«Враг не дремлет и желает воспользоваться подростковой правовой незрелостью, вовлекая наших детей в противоправную деятельность. Но каждый должен знать, что даже за шуточные игры с ложными звонками следует неотвратимость и суровость наказания. Будьте бдительны!» - призвала Наталия Соколова.