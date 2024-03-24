Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию

Понять, не грозит ли вашему банку отзыв лицензии можно, обратив внимание на четыре главных «маркера» возможных проблем, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Первый — резкое увеличение ставок по депозитам выше рынка. Если это не в рамках пиар-акции для отдельных вкладчиков, а массовые условия, это означает, что банку отчаянно нужны деньги.
Второй — введение банком ограничений на вывод средств. Например, снять деньги можно лишь в определенные дни, не во всех подразделениях и лишь по предварительной записи.
Третий — изменение графика работы отделение и/или уменьшение их количества. Это также делается для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов. И то, и другое означает, что дела у банка идут неважно.
И, наконец, четвертый — массовый вывод средств юрлицами. Об этом можно узнать из отчетности банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где лежат его деньги. Кроме того, в случае банкротства ему не полагаются страховые выплаты, и это еще один повод держать ухо востро.
Тревожным звоночком являются судебные действия, в которых фигурирует банк. Проверить это можно, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. Как правило, о крупных делах пишут в СМИ. «Само себе наличие судебного дела не является фактом, на 100 процентов говорящим о том, что у финансовой организации отнимут лицензию. Тем не менее, это надо принять во внимание», - заключил Гусятников.