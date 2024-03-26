Общество

Кабмин расширил параметры программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Российское правительство расширило параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, благодаря корректировке программы медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тыс. рублей за единицу за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Ранее этот лимит не превышал 100 тыс. рублей.

Помимо этого, в структуру тарифа теперь включены расходы медучреждений на техобслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря, пишет ТАСС.

Подписанным постановлением также добавлены повышающие коэффициенты к заработной плате медработников, оказывающих высокотехнологичную помощь. Как уточняют в кабмине, это обусловлено тем, что часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи с 2024 года оказывается в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.