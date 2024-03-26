Общество

В России суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году снизился до 1,41

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) в России в 2023 году снизился до 1,41, тогда как в 2022 году показатель составлял 1,42. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Согласно таблице, в 2012 году суммарный коэффициент рождаемости в РФ составлял 1,69, в 2013 году - 1,71, в 2014 году - 1,75. В 2015 году он был равен 1,78, в 2016 году - 1,76. В 2017 году коэффициент составлял 1,62, в 2018 он был 1,58, в 2019 - 1,5, а в 2020 году - 1,51. В 2021 году показатель составлял 1,5, в 2022 году - 1,42, а в 2023 - 1,41, пишет ТАСС.

Таким образом, с 2015 года показатель демонстрирует тенденцию к снижению. Статистические данные публикуются без учета информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.