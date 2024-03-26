Общество

Большинство опрошенных россиян не собираются переезжать с места текущего проживания

Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не планируют переезд с текущего места проживания (74%). Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«Не планируют никуда переезжать 74% наших сограждан, показатель практически не меняется в зависимости от места текущего проживания», - говорится в сообщении.

При этом, по данным опроса, переезд в другой регион или страну в планах в общей сложности у каждого четвертого респондента (24%). Наиболее высокий миграционный потенциал зафиксирован среди молодежи 18 - 34 лет (42 - 47%). Что касается формата работы, то этот показатель не сильно влияет на мобильность: россияне, работающие «на удаленке» и в гибридном формате, делятся своими планами о переезде в 35% случаев, работающие в офисе - в 28%. Наиболее привлекательными местами для переезда (среди тех, кто планирует переехать) стали Москва и Московская область (10%), Краснодар (8%), Санкт-Петербург (6%).

«Несмотря на очевидные плюсы образовательной миграции, россияне в большинстве случаев продолжают обучение в том же регионе, где получили общее образование (66%). <...> В другой регион с образовательной целью в общей сумме переезжают 23% наших сограждан, в том числе 8% обживаются в соседнем регионе. Еще 4% ответили, что учились или учатся за рубежом», - отмечается в исследовании.

Чем меньше населенный пункт, тем выше склонность к переезду ради продолжения образования, и наоборот. Жители сел и городов с населением до 100 тыс. человек чаще переезжают в другой населенный пункт в пределах своего региона с образовательной целью (42% и 37% соответственно против 11% среди москвичей и петербуржцев), пишет ТАСС.

В ходе опроса выяснилось, что больше половины респондентов (55%), получивших профессиональное образование, после окончания техникума, колледжа или вуза работают и живут в регионе, в котором окончили школу. При этом только 16% ответили, что остались в населенном пункте, где получали образование. Уехали жить в новый для себя регион после получения образования 15%, а 3% - в другую страну.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 марта 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.