Общество

Минздрав оценил дефицит врачебных кадров в 29 тысяч человек

Почти 95 тысяч врачей пришли работать в отрасль в 2023 году, ушли 83 тысячи, потребность в кадрах составляет 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.

«В 2023 году всего врачей в РФ в государственной и муниципальной системе работало 549 076 человек, при этом потребность... была 29 407 врачей. В 2023 году в отрасль пришло 94 683 врача... и убыло 83 775 человек», - сказала Семенова на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. Она отметила, что дефицит средних медицинских работников по стране составляет более 63 тысяч человек.

При этом, по словам Семеновой, в перспективе ожидается глобальный рост потребности в медицинских услугах, это прогнозируют все государства, так как увеличивается доля населения старшего возраста, появляется большее число хронических заболеваний, меняется структура заболеваемости, пишет РИА Новости.