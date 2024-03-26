Общество

В Госдуме поддержали идею сокращения срока действия договоров с мигрантами

Действие краткосрочных трудовых договоров трудовых мигрантов в РФ целесообразно ограничить двумя годами, тем более, что если такой работник устраивает нанимателя, тот может продлить соглашение, сказал глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, которым предлагается ограничить срок действия трудового договора мигранта двумя годами при условии его работы у одного работодателя. Инициатива внесена в Госдуму, следует из данных на портале проектов нормативных актов, пишет РИА Новости.

«Речь идет о краткосрочных договорах, а не долгосрочных. Краткосрочный договор можно продлить: если иностранный специалист устраивает работодателя, он всегда продлит договор с ним. Поэтому, конечно, поддерживаю», - пояснил Нилов.

Он добавил, что трудовая миграция в России должна быть по запросу - «в конкретный регион, конкретные специалисты».