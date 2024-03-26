Общество

Весенне-полевые работы начались в Псковской области

Аграрные предприятия Псковской области приступили к весенне-полевым работам. В некоторых муниципалитетах сельхозтехника вышла на поля, ведется подкормка озимых культур и многолетних трав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году общая посевная площадь под озимые, яровые и кормовые культуры составит более 200 тыс. га, отметили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Большая часть посевных культур — а это более 140 тыс. га — будет занято кормовыми культурами.

В этом сезоне планируется под картофель отдать около 6,7 тыс. га, под овощи открытого грунта — еще 1,9 тыс. га.

Под урожай этого года порядка 30 тыс. га посевных площадей занято озимыми зерновыми культурами, 18 тыс. га — под яровыми зерновыми культурами, в том числе более 7 тыс. га озимого рапса и почти 6 тыс. га ярового. Как отмечают специалисты, озимые культуры в этом году перезимовали благополучно.