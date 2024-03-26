Общество

Специалисты МСУ Калининградской области знакомятся с работой лучших ТОСов Псковской области

Делегация Калининградской области продолжает изучать практики территориального общественного самоуправления Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во вторник, 26 марта, калининградские специалисты органов местного самоуправления и представители движения ТОС вместе с псковскими коллегами в первую очередь посетили сельский ТОС в деревне Платишино Красногородского района. Это территориальное общественное самоуправление известно далеко за пределами Псковской области.

Руководитель территориального общественного самоуправления «Платишино» Надежда Иванова провела гостей по деревне и продемонстрировала коллегам результаты, которых удалось достичь местным жителям.

В апреле ТОС «Платишино» отпразднует пятилетие. За это время силами его участников в деревне, где проживают 88 человек, реализовано 12 проектов, в том числе 8 проектов в рамках участия в грантовых конкурсах. На развитие территории привлечено в общей сложности свыше 2 млн рублей. На эти средства проведен поэтапный ремонт Платишинского сельского клуба. В учреждении создан музей истории Граинского края, открыты творческие секции и детские кружки. Благодаря грантовой поддержке в прошлом году здесь был проведен и областной фестиваль гусельной музыки. Кроме того, в деревне восстановлен родник и смонтирована детская площадка.

ТОС «Платишино» по итогам 2022 года стал победителем Всероссийского Конкурса «Лучшая практика ТОС» в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». В прошлом году председатель ТОСа Надежда Иванова получила высокое признание экспертной комиссии конкурса и стала второй среди руководителей территориальных общественных самоуправлений страны.

Надежда Иванова также поделилась с коллегами опытом плодотворного взаимодействия с местными и муниципальными властями, депутатским корпусом, региональным Комитетом по культуре и Центром народного творчества, туроператором, а также с населением деревни. Отдельно внимание она уделила документальной базе, которую ведет ТОС.

«Приятно, что наша практика заинтересовала. Мы рады поделиться своими наработками и рассказать, как, имея небольшую территорию в самой глубинке области, без особых ресурсов на развитие с помощью ТОСа нам удалось сделать окружающее пространство благоприятным и комфортным. Мы сумели не только сохранить память о своей уникальной старообрядческой культуре, но и привлечь к ней внимание окружающих. Самое главное, мы сплотились. Вместе ухаживаем за территориями», — прокомментировала руководитель ТОСа «Платишино».

Представители калининградской делегации, побывав в населенном пункте и пообщавшись с местными жителями, отметили, что встреча им была очень полезна. «Новые знания обязательно будем применять в работе территориальных общественных самоуправлений», — отметила начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Наталья Гаевская.

После Красногородского района калининградская делегация продолжит работу в Пскове. В областной столице своим опытом с коллегами поделятся представители городского ТОСа «VIP-персоны», который уже в первый год своей работы стал победителем городского и областного конкурса проектов.

Напомним, делегация Калининградской области прибыла в Псковскую область с двухдневным визитом для изучения опыта региона по развитию территориального общественного самоуправления. Накануне псковские и калининградские специалисты на встрече детально рассмотрели разные аспекты развития движения ТОС в двух регионах.