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Общество

Густой туман ожидается местами по Псковской области

27.03.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области утром 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

При движении в тумане на автомобиле водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Теги: #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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