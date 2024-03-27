Общество

Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области

С семью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Псковской области простились с сержантом Сергеем Безденежных, младшим сержантом Игорем Журавлевым, младшим сержантом Кириллом Красуцким, младшим сержантом Владимиром Романенковым, гвардии рядовым Николаем Севостьяновым, рядовым

Алексеем Васильевым, рядовым Андреем Гребневым.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем. Мы вместе!» - добавил Михаил Ведерников.