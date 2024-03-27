Общество

Псковичка предстанет перед судом за незаконное получение маткапитала

Жительница Пскова предстанет перед судом за незаконное получение средств материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В 2018 году женщина для обналичивания средств материнского капитала приобрела земельный участок и оформила фиктивный договор займа денег на строительство жилого дома. Затем предоставила в пенсионный фонд недостоверные сведения. Своими незаконными действия женщина причинила материальный ущерб псковскому отделения пенсионного фонда в размере 408 тысяч рублей.

«Сумма, полученная обманным путем по сертификату, израсходована не в целях улучшения жилищных условий», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в суд для рассмотрения по существу.