Общество

«Зверьё моё»: Об островском приюте «Зоопомощь». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта. К ведущей Ульяне Лаблюк пришла руководитель региональной общественной организации «Зоопомощь» Светлана Дмитриева.

Гостья рассказала о жизни приюта для бездомных животных города Острова. Сколько собак находятся на попечении зоозащитницы, и как она их отлавливает? На какие средства содержатся четвероногие, и кто помогает за ними ухаживать? Как обстоят дела с безнадзорными животными в Острове?

Об этом и многом другом — в эфире.