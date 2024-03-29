Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Метражи» инвестиции в недвижимость
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
Бортовой компьютер на тракторе
Онлайн-викторина про Псковскую область
розыгрыш билетов в кино
автомир Geely Okavango
Господин Рейтингомер
Сергей Федосеев о работе в округе
ответы на все вопросы
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
 
 
 
ещё Общество 29.03.2024 07:200 Европейская часть России готовятся к чрезвычайно мощному потеплению 29.03.2024 11:090 Полицейские принимают активное участие в охране общественных объектов и школ - Сергей Сурин 29.03.2024 10:450 Блогер ПЛН получил звание «Золотое перо российской журналистики» 29.03.2024 10:360 Уровень бытовой преступности в Пскове упал на 15% 29.03.2024 10:190 В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий 29.03.2024 10:050 Лучше и комфортнее: депутат Великолукской гордумы Сергей Федосеев — о работе на округе
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лучше и комфортнее: депутат Великолукской гордумы Сергей Федосеев — о работе на округе

29.03.2024 10:05|ПсковКомментариев: 0

Депутатская работа сложна, ответственна и весьма многогранна. Особенно это касается представителей законодательной власти на местах, стоящих ближе всего к избирателям. Те приходят к народным избранникам с самыми разными вопросами: одних волнует состояние дороги возле дома, другим нужно отремонтировать детскую площадку, третьим не нравится качество уборки улиц.

Депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев, который работает на весьма крупном и непростом избирательном округе № 14, помогает приводить в порядок грунтовки, дворы, тротуары, системы водоотведения и разбирается с прочими бедами населения. В интервью Псковской Ленте Новостей он рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются жители, как они решаются, и почему важно личное общение.

 

Фото здесь и далее: из личного архива Сергея Федосеева

О дорогах и газификации

- Вы являетесь депутатом по данному округу с 2007 года. Расскажите, какие значимые задачи были выполнены за прошедшее время?

- Выполнено очень много наказов избирателей. Построены детские площадки, отремонтированы тротуары, обустроены пешеходные переходы, светофоры, приведены в порядок многие дороги, дворовые территории, въезды во дворы. Появилось уличное освещение там, где его никогда не было, устаревшие светильники меняются на новые — объём проведенной работы весьма большой. В прошлом году велось устройство тротуаров и пешеходных переходов, в том числе на участке от улицы Широкой до улицы Куньинской, а также от улицы Угольной до улицы Муравьёва. В ближайшее время планируется ремонт дворовой территории по улице Ползунова, 12. Округ № 14 — это окраина города, и он, действительно, непростой. Но мы стараемся делать так, чтобы микрорайон был лучше, краше, комфортнее.

Строительство тротуара от улицы Угольной до Муравьёва

- Особенность округа в том, что большую его часть занимает частный сектор со всеми вытекающими проблемами. В частности, речь о содержании и ремонте грунтовых дорог. Какая работа ведётся в этом направлении?

- Большое количество грунтовых дорог уже приведены в порядок. В свое время я предложил на уровне города программу по ремонту соответствующих территорий, и она до сих пор действует. Депутаты подают заявки на участки, которые нужно привести в порядок в первую очередь, «Спецавтохозяйство» составляет графики и предоставляет их для ознакомления. Нам удалось выстроить систему, и депутаты успешно ей пользуются.

Я взял за практику после получения данной информации публиковать её на своей странице в соцсети «ВКонтакте», чтобы люди понимали, когда на их улице будет подсыпка, когда приедет грейдер. И жители всегда дают обратную связь. Они видят, что работа ведется в плановом режиме, оценивают её качество. Понятно, что иногда погодные условия вносят коррективы, но отклонения от графика незначительные.

– Ещё один очень актуальный вопрос для вашего округа – газификация и догазификация. У населения есть вопросы, жалобы, пожелания?

- В целом программы реализуются неплохо, но, к сожалению, газоснабжающая организация не всегда укладывается в сроки, заявленные в договорах. По этому поводу очень много обращений. Мы стараемся помогать, обращаемся к руководству «Газпрома», помогаем составлять претензии, оказываем юридические консультации.

Сейчас идёт огромное количество подключений, в связи с чем возникла другая проблема - после прокладки газовых сетей происходит просадка грунта на дорогах, они становятся непригодны для эксплуатации. Со стороны жителей много нареканий, газовщики не успевают производить ремонты. Помогаем населению составлять обращения, в том числе в управление ЖКХ города Великие Луки и «Газпром». Работа ведется. Проблемы есть, но мы пытаемся их решать.

- Какие ещё вопросы беспокоят жителей?

- Другая актуальная проблема — это очистка канав водоотведения. Данному вопросу не уделялось должного внимания чуть ли не с советских времен: канавы заилились, трубы, находящиеся под дорогами, пришли в непригодное состояние. Всё это необходимо регулярно чистить, обслуживать, иначе происходят подтопления, так как воде некуда уходить. На округе № 14 проведен достаточно большой объем работы в данном направлении. В частности, организована прочистка реки Крупица и прилегающих к ней канав, труб от заиливания. Сейчас ситуация более-менее наладилась. Есть локальные очаги, но мы в курсе, и работаем в этом вопросе совместно с УЖКХ.

О благоустройстве

- Не менее важная тема - благоустройство общественных пространств. Какие действия предпринимаются в этом направлении?

- На проспекте Гагарина, 127 облагорожен сквер, который долгое время находился в плачевном состоянии. Совместно с общественными советниками главы города и жителями данного микрорайона было принято решение о реконструкции. Состоялся конкурс, в котором было три варианта устройства общественной территории. Население и общественные советники проголосовали за тот, который и был воплощён в жизнь. Сегодня это излюбленное место для прогулок жителей.

Прилегающая территория тоже преобразилась. Еще с советских времён она использовалась для торговли фермерской продукцией, но со временем всё это пришло в негодность, торговые места разрушились, и жители обратились ко мне за помощью. Я помог решить проблему, торговые места приведены в порядок и пользуются спросом.

А во дворе дома №139, корпус 1 по проспекту Гагарина появилась площадка для подвижных игр

- В настоящее время в Великих Луках проходит голосование за территории, которые благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. Ни одна из них не расположена на территории округа № 14. И, тем не менее, какому варианту вы лично отдали предпочтение?

- Я проголосовал за пешеходную зону у дома № 86А на проспекте Гагарина. Это проход к железнодорожному вокзалу, и сейчас гости города, которые прибывают к нам на поезде, да и сами жители видят весьма неприглядную картину. У туристов может создаться впечатление, что город Великие Луки не слишком благоустроен. Я считаю, что вокзал — это лицо города, потому отдал свой голос в пользу этой территории.

- Хороший выбор. Тем более, что город с каждым годом становится всё более привлекательным для туристов, да и самим горожанам становится комфортнее здесь жить.

- За последние десятилетия в Великих Луках действительно появилось много объектов, важных как для горожан, так и для гостей. Жизнь здесь становится лучше и комфортнее. Обустроены физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг», спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец», городской парк культуры и отдыха, построены путепровод и подземные переходы. Что касается последних, на мой взгляд, допущены ошибки в проектировании в части передвижения пешеходов, а для автомобилистов объект очень нужен. Основной трафик сейчас проходит именно по улице Дьяконова, и без подземного перехода пробки были бы огромными.

Говоря о перспективах для улучшения туристического климата, также хочется отметить проведение ежегодного чемпионата по воздухоплаванию, который давно стал фирменным знаком города, работает на его узнаваемость. Огромное количество туристов со всей России и других стран приезжают в Великие Луки, чтобы насладиться этим красивым видом спорта. Администрация города прикладывает массу усилий, чтобы этот чемпионат проходил без накладок, чтобы участникам, жителям и туристам было комфортно.

- Немаловажную роль в обеспечении комфорта играет поддержание чистоты. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, вы примете в нём участие?

- Да, мы ежегодно присоединяемся к этим мероприятиям. Как правило, 12 апреля, в день космонавтики, в сквере на проспекте Гагарина, 127 проводим субботник. На дворовых территориях жители округа совместно с общественными советниками тоже выходят на уборку, управление ЖКХ организует подвоз инструментов и вывоз мусора.

О взаимодействии

- В Великих Луках регулярно проводятся праздники во дворах. Ваш округ, вероятно, - не исключение?

- Да, у нас тоже проходят подобные мероприятия. К примеру, на Новый год мы устанавливаем ёлки во дворах, а в самом многочисленном, на Гагарина, 139, корпус 1, устраиваем большой праздник. Перед этим развешиваем объявления в близлежащих микрорайонах, чтобы проживающие там дети тоже могли прийти. В мероприятии участвуют артисты из ДК Ленинского комсомола, проводят костюмированные представления. Я со своей стороны приобретаю сладости, и Дед Мороз их раздает.

Также у нас есть опыт проведения праздника микрорайона на базе школы № 6. В нём тоже участвовали творческие коллективы города, школьные артисты, были организованы выставки фотографий, поделок, рисунков, ярмарка. Было очень весело и хорошо. Планируем в этом году повторить подобное мероприятие в сентябре.

– Насколько я знаю, с руководством школы № 6 у вас налажено плотное взаимодействие, вы оказываете помощь учреждению.

- В конце учебного года мы традиционно вручаем премию, учрежденную в честь героя Советского Союза Александра Попова, имя которого носит школа. Определяется несколько номинантов, которые отличились на протяжении года, лауреатов выбирает компетентное педагогическое жюри. Я выступаю в качестве спонсора этого мероприятия на протяжении более 10 лет.

Мне очень приятно, что на моём округе находится такая школа. Педагогический коллектив очень деятельный. В 2023 году руководитель школы Наталья Любавина стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Сама школа тоже неоднократно занимала первые места во всероссийских конкурсах.

Ученики там талантливые и трудолюбивые. Каждый год мы участвуем в акции «Сад памяти», в рамках которой вместе высаживаем на территории школы кедры. Ребята потом за ними ухаживают.

- Подобное неформальное общение с жителями, в том числе с юными, очень важно. И, вероятно, гораздо эффективнее, чем взаимодействие через соцсети и прочие удалённые форматы.

- На странице «ВКонтакте» у меня более 1100 подписчиков, и там поступает много обращений. Я на все отвечаю, как и на сообщения в мессенджерах. Но основной поток — это личный прием, на который жители округа могут прийти каждую первую среду месяца. Проводится он в школе № 6. Да, в мессенджерах и соцсетях можно обсудить какие-то небольшие вопросы, но если требуется детальная проработка, то личный разговор всегда лучше.

- Налажено ли взаимодействие с администрацией города?

- У нас регулярный документооборот, мы всегда на связи. Помимо администрации города и их структур, мы плотно взаимодействуем с муниципальными предприятиями, управляющими компаниями. При необходимости обращаемся в региональное отделение партии «Единая Россия», в правительство Псковской области. Готовы адресовать обращения в различные структуры в зависимости от вопроса избирателя.

- Каковы планы по работе на округе на ближайшую перспективу?

- Продолжим решать текущие дела — ремонты тротуаров, дворов, дорог. Сейчас на повестке стоит один довольно важный вопрос устройства путепровода, который соединит проспект Гагарина и улицу Малышева. Ранее существовавший виадук пришел в негодность, и его пришлось снести. Теперь жители вынуждены добираться до работы и школы окольными путями. Проект уже готов и прошел государственную экспертизу, на данный момент решается вопрос о финансировании. Если задумка будет реализована, это существенно облегчит жизнь многим людям, проживающим в этом и других микрорайонах.

- Что ж, будем надеяться, что всё получится. Спасибо за обстоятельный разговор и удачи в вашей работе на благо жителей!

Беседовала Ульяна Лаблюк 

Теги: #великие луки #благоустройство #дороги #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 248 человек
29.03.2024, 11:190 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина. ВИДЕО 29.03.2024, 11:110 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа» 29.03.2024, 11:090 Полицейские принимают активное участие в охране общественных объектов и школ - Сергей Сурин 29.03.2024, 10:540 Два автомобиля не разъехались на Октябрьском проспекте в Пскове
29.03.2024, 10:520 «Хайпожоры»: Эхо теракта 29.03.2024, 10:450 Блогер ПЛН получил звание «Золотое перо российской журналистики» 29.03.2024, 10:420 Больше 200 водителей в Пскове оштрафовали с начала года за проезд на запрещающий сигнал светофора 29.03.2024, 10:360 Уровень бытовой преступности в Пскове упал на 15%
29.03.2024, 10:190 В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий 29.03.2024, 10:050 Лучше и комфортнее: депутат Великолукской гордумы Сергей Федосеев — о работе на округе 29.03.2024, 10:040 Почти 15 гектаров земли выгорело в Псковской области 29.03.2024, 10:000 30 лет «Следу Пантеры»: Анна Шуняева об итогах работы поисковой организации
29.03.2024, 09:510 Квартира горела в Невеле 29.03.2024, 09:400 В каком возрасте нужно говорить с детьми о терроризме, объяснила психолог 29.03.2024, 09:300 О вкладе в улучшение экологии рассказали на псковском заводе по переработке мусора 29.03.2024, 09:150 Ощущение своей ценности сильнее всего влияет на эффективность псковичей в работе – опрос
29.03.2024, 09:001 Провести ремонт двух железнодорожных переездов в псковских деревнях обязал суд 29.03.2024, 08:400 Пластиковые бонусные карты в России могут исчезнуть из оборота 29.03.2024, 08:361 Муниципальная реформа - 2.0: тихие омуты и подводные камни 29.03.2024, 08:200 Иконостас церкви Сорока Севастийских мучеников впервые реставрируют в Печорах
29.03.2024, 08:000 Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50% 29.03.2024, 07:400 Некоторым учителям в России повысят зарплату 29.03.2024, 07:200 Европейская часть России готовятся к чрезвычайно мощному потеплению 29.03.2024, 07:000 Соцсетям и блогерам могут запретить публиковать видео с убийствами и пытками
28.03.2024, 23:340 Кубок РФС среди юношей пройдет в Великих Луках 28.03.2024, 21:400 Румыния впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 31 марта 28.03.2024, 21:200 Мастер-класс «Акварель по-сырому» провели в псковском женском клубе 28.03.2024, 21:142 Андрей Анисимов стал директором псковского Фонда капремонта
28.03.2024, 21:090 Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сыграет главную роль в турецком ремейке «Холопа» 28.03.2024, 21:000 Хирург рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи 28.03.2024, 20:490 В Москве задержан директор структурного подразделения «Росатома» по делу о взятке 28.03.2024, 20:400 Псковских курсантов обучают основам противодействия терроризму
28.03.2024, 20:200 12 собак из Сербии не пропустили в РФ на границе в Псковской области 28.03.2024, 20:100 Роман «Братья Карамазовы» обсудят на лекции в Пскове 28.03.2024, 20:000 Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения прошли в Пскове 28.03.2024, 19:530 Представители калининградских ТОСов применят опыт и идеи псковских коллег для развития территорий
28.03.2024, 19:400 Россельхознадзор в 2023 году выявил более 2 тысяч несуществующих предприятий 28.03.2024, 19:200 Псковская область вошла в десятку всероссийского рейтинга работодателей, принимающих участников «Абилимпикса» 28.03.2024, 19:140 Совет муниципальных образований Псковской области подвел итоги работы за 2023 год 28.03.2024, 19:000 Более тысячи человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске
28.03.2024, 18:450 Музеи-усадьбы Псковской области попали в новый путеводитель 28.03.2024, 18:270 Итоги конкурсов на лучшего экскурсовода и краеведа среди школьников подвели в Пскове 28.03.2024, 18:150 «Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина 28.03.2024, 18:000 СК получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с Украиной
28.03.2024, 17:533 Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась 28.03.2024, 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2024, 17:461 Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии 28.03.2024, 17:440 В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
28.03.2024, 17:390 Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся 28.03.2024, 17:370 Эксперт рассказал, как адресные ипотечные программы могут полностью заместить льготную ипотеку 28.03.2024, 17:350 44% россиян регулярно занимаются спортом - опрос 28.03.2024, 17:280 Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета
28.03.2024, 17:200 Два автомобиля мешают движению в центре Пскова 28.03.2024, 17:160 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах. ВИДЕО 28.03.2024, 17:030 Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь 28.03.2024, 17:000 Бортовой компьютер на тракторе в псковском поле
28.03.2024, 16:550 СК России опубликовал видеозапись расследования изнасилования и убийства 11-летней девочки в Псковской области 28.03.2024, 16:520 Смертная казнь как подмена понятий 28.03.2024, 16:354 Принадлежащие собственникам дворы нельзя благоустраивать за бюджетные деньги - Сергей Грахов 28.03.2024, 16:201 Жители Пскова во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом
28.03.2024, 16:185 «Дневной дозор»: миграционная политика в России - не пора ли ужесточить? 28.03.2024, 16:130 Историческую игру «1418» проведут в Пскове в преддверии Диктанта Победы 28.03.2024, 16:070 Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключили под стражу 28.03.2024, 15:591 Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»
28.03.2024, 15:411 Александр Котов о нарастающей киберугрозе и поддержке будущих педагогов 28.03.2024, 15:401 Приставы призвали псковичей бдительно относиться к своим персональным данным 28.03.2024, 15:360 Сладости украли из магазина в Пскове 28.03.2024, 15:280 Около 600 ресурсов с фейковыми вбросами о терактах заблокировано в РФ
28.03.2024, 15:121 Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае 28.03.2024, 14:560 39 общественных территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году 28.03.2024, 14:500 До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 29 марта 28.03.2024, 14:431 Почему студенты дневных отделений в Пскове учатся допоздна, поинтересовался Юрий Сорокин 
28.03.2024, 14:340 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ. ВИДЕО 28.03.2024, 14:290 Рыбная чума и последний полет Апакидзе: каким был 2001 год в новостях Пскова 28.03.2024, 14:220 До 30% сэкономили восемь псковских муниципалитетов при благоустройстве городской среды 28.03.2024, 14:160 ДТП затрудняет движение на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru