Общество

Лучше и комфортнее: депутат Великолукской гордумы Сергей Федосеев — о работе на округе

Депутатская работа сложна, ответственна и весьма многогранна. Особенно это касается представителей законодательной власти на местах, стоящих ближе всего к избирателям. Те приходят к народным избранникам с самыми разными вопросами: одних волнует состояние дороги возле дома, другим нужно отремонтировать детскую площадку, третьим не нравится качество уборки улиц.

Депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев, который работает на весьма крупном и непростом избирательном округе № 14, помогает приводить в порядок грунтовки, дворы, тротуары, системы водоотведения и разбирается с прочими бедами населения. В интервью Псковской Ленте Новостей он рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются жители, как они решаются, и почему важно личное общение.

Фото здесь и далее: из личного архива Сергея Федосеева

О дорогах и газификации

- Вы являетесь депутатом по данному округу с 2007 года. Расскажите, какие значимые задачи были выполнены за прошедшее время?

- Выполнено очень много наказов избирателей. Построены детские площадки, отремонтированы тротуары, обустроены пешеходные переходы, светофоры, приведены в порядок многие дороги, дворовые территории, въезды во дворы. Появилось уличное освещение там, где его никогда не было, устаревшие светильники меняются на новые — объём проведенной работы весьма большой. В прошлом году велось устройство тротуаров и пешеходных переходов, в том числе на участке от улицы Широкой до улицы Куньинской, а также от улицы Угольной до улицы Муравьёва. В ближайшее время планируется ремонт дворовой территории по улице Ползунова, 12. Округ № 14 — это окраина города, и он, действительно, непростой. Но мы стараемся делать так, чтобы микрорайон был лучше, краше, комфортнее.

Строительство тротуара от улицы Угольной до Муравьёва

- Особенность округа в том, что большую его часть занимает частный сектор со всеми вытекающими проблемами. В частности, речь о содержании и ремонте грунтовых дорог. Какая работа ведётся в этом направлении?

- Большое количество грунтовых дорог уже приведены в порядок. В свое время я предложил на уровне города программу по ремонту соответствующих территорий, и она до сих пор действует. Депутаты подают заявки на участки, которые нужно привести в порядок в первую очередь, «Спецавтохозяйство» составляет графики и предоставляет их для ознакомления. Нам удалось выстроить систему, и депутаты успешно ей пользуются.

Я взял за практику после получения данной информации публиковать её на своей странице в соцсети «ВКонтакте», чтобы люди понимали, когда на их улице будет подсыпка, когда приедет грейдер. И жители всегда дают обратную связь. Они видят, что работа ведется в плановом режиме, оценивают её качество. Понятно, что иногда погодные условия вносят коррективы, но отклонения от графика незначительные.

– Ещё один очень актуальный вопрос для вашего округа – газификация и догазификация. У населения есть вопросы, жалобы, пожелания?

- В целом программы реализуются неплохо, но, к сожалению, газоснабжающая организация не всегда укладывается в сроки, заявленные в договорах. По этому поводу очень много обращений. Мы стараемся помогать, обращаемся к руководству «Газпрома», помогаем составлять претензии, оказываем юридические консультации.

Сейчас идёт огромное количество подключений, в связи с чем возникла другая проблема - после прокладки газовых сетей происходит просадка грунта на дорогах, они становятся непригодны для эксплуатации. Со стороны жителей много нареканий, газовщики не успевают производить ремонты. Помогаем населению составлять обращения, в том числе в управление ЖКХ города Великие Луки и «Газпром». Работа ведется. Проблемы есть, но мы пытаемся их решать.

- Какие ещё вопросы беспокоят жителей?

- Другая актуальная проблема — это очистка канав водоотведения. Данному вопросу не уделялось должного внимания чуть ли не с советских времен: канавы заилились, трубы, находящиеся под дорогами, пришли в непригодное состояние. Всё это необходимо регулярно чистить, обслуживать, иначе происходят подтопления, так как воде некуда уходить. На округе № 14 проведен достаточно большой объем работы в данном направлении. В частности, организована прочистка реки Крупица и прилегающих к ней канав, труб от заиливания. Сейчас ситуация более-менее наладилась. Есть локальные очаги, но мы в курсе, и работаем в этом вопросе совместно с УЖКХ.

О благоустройстве

- Не менее важная тема - благоустройство общественных пространств. Какие действия предпринимаются в этом направлении?

- На проспекте Гагарина, 127 облагорожен сквер, который долгое время находился в плачевном состоянии. Совместно с общественными советниками главы города и жителями данного микрорайона было принято решение о реконструкции. Состоялся конкурс, в котором было три варианта устройства общественной территории. Население и общественные советники проголосовали за тот, который и был воплощён в жизнь. Сегодня это излюбленное место для прогулок жителей.

Прилегающая территория тоже преобразилась. Еще с советских времён она использовалась для торговли фермерской продукцией, но со временем всё это пришло в негодность, торговые места разрушились, и жители обратились ко мне за помощью. Я помог решить проблему, торговые места приведены в порядок и пользуются спросом.

А во дворе дома №139, корпус 1 по проспекту Гагарина появилась площадка для подвижных игр

- В настоящее время в Великих Луках проходит голосование за территории, которые благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. Ни одна из них не расположена на территории округа № 14. И, тем не менее, какому варианту вы лично отдали предпочтение?

- Я проголосовал за пешеходную зону у дома № 86А на проспекте Гагарина. Это проход к железнодорожному вокзалу, и сейчас гости города, которые прибывают к нам на поезде, да и сами жители видят весьма неприглядную картину. У туристов может создаться впечатление, что город Великие Луки не слишком благоустроен. Я считаю, что вокзал — это лицо города, потому отдал свой голос в пользу этой территории.

- Хороший выбор. Тем более, что город с каждым годом становится всё более привлекательным для туристов, да и самим горожанам становится комфортнее здесь жить.

- За последние десятилетия в Великих Луках действительно появилось много объектов, важных как для горожан, так и для гостей. Жизнь здесь становится лучше и комфортнее. Обустроены физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг», спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец», городской парк культуры и отдыха, построены путепровод и подземные переходы. Что касается последних, на мой взгляд, допущены ошибки в проектировании в части передвижения пешеходов, а для автомобилистов объект очень нужен. Основной трафик сейчас проходит именно по улице Дьяконова, и без подземного перехода пробки были бы огромными.

Говоря о перспективах для улучшения туристического климата, также хочется отметить проведение ежегодного чемпионата по воздухоплаванию, который давно стал фирменным знаком города, работает на его узнаваемость. Огромное количество туристов со всей России и других стран приезжают в Великие Луки, чтобы насладиться этим красивым видом спорта. Администрация города прикладывает массу усилий, чтобы этот чемпионат проходил без накладок, чтобы участникам, жителям и туристам было комфортно.

- Немаловажную роль в обеспечении комфорта играет поддержание чистоты. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, вы примете в нём участие?

- Да, мы ежегодно присоединяемся к этим мероприятиям. Как правило, 12 апреля, в день космонавтики, в сквере на проспекте Гагарина, 127 проводим субботник. На дворовых территориях жители округа совместно с общественными советниками тоже выходят на уборку, управление ЖКХ организует подвоз инструментов и вывоз мусора.

О взаимодействии

- В Великих Луках регулярно проводятся праздники во дворах. Ваш округ, вероятно, - не исключение?

- Да, у нас тоже проходят подобные мероприятия. К примеру, на Новый год мы устанавливаем ёлки во дворах, а в самом многочисленном, на Гагарина, 139, корпус 1, устраиваем большой праздник. Перед этим развешиваем объявления в близлежащих микрорайонах, чтобы проживающие там дети тоже могли прийти. В мероприятии участвуют артисты из ДК Ленинского комсомола, проводят костюмированные представления. Я со своей стороны приобретаю сладости, и Дед Мороз их раздает.

Также у нас есть опыт проведения праздника микрорайона на базе школы № 6. В нём тоже участвовали творческие коллективы города, школьные артисты, были организованы выставки фотографий, поделок, рисунков, ярмарка. Было очень весело и хорошо. Планируем в этом году повторить подобное мероприятие в сентябре.

– Насколько я знаю, с руководством школы № 6 у вас налажено плотное взаимодействие, вы оказываете помощь учреждению.

- В конце учебного года мы традиционно вручаем премию, учрежденную в честь героя Советского Союза Александра Попова, имя которого носит школа. Определяется несколько номинантов, которые отличились на протяжении года, лауреатов выбирает компетентное педагогическое жюри. Я выступаю в качестве спонсора этого мероприятия на протяжении более 10 лет.

Мне очень приятно, что на моём округе находится такая школа. Педагогический коллектив очень деятельный. В 2023 году руководитель школы Наталья Любавина стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Сама школа тоже неоднократно занимала первые места во всероссийских конкурсах.

Ученики там талантливые и трудолюбивые. Каждый год мы участвуем в акции «Сад памяти», в рамках которой вместе высаживаем на территории школы кедры. Ребята потом за ними ухаживают.

- Подобное неформальное общение с жителями, в том числе с юными, очень важно. И, вероятно, гораздо эффективнее, чем взаимодействие через соцсети и прочие удалённые форматы.

- На странице «ВКонтакте» у меня более 1100 подписчиков, и там поступает много обращений. Я на все отвечаю, как и на сообщения в мессенджерах. Но основной поток — это личный прием, на который жители округа могут прийти каждую первую среду месяца. Проводится он в школе № 6. Да, в мессенджерах и соцсетях можно обсудить какие-то небольшие вопросы, но если требуется детальная проработка, то личный разговор всегда лучше.

- Налажено ли взаимодействие с администрацией города?

- У нас регулярный документооборот, мы всегда на связи. Помимо администрации города и их структур, мы плотно взаимодействуем с муниципальными предприятиями, управляющими компаниями. При необходимости обращаемся в региональное отделение партии «Единая Россия», в правительство Псковской области. Готовы адресовать обращения в различные структуры в зависимости от вопроса избирателя.

- Каковы планы по работе на округе на ближайшую перспективу?

- Продолжим решать текущие дела — ремонты тротуаров, дворов, дорог. Сейчас на повестке стоит один довольно важный вопрос устройства путепровода, который соединит проспект Гагарина и улицу Малышева. Ранее существовавший виадук пришел в негодность, и его пришлось снести. Теперь жители вынуждены добираться до работы и школы окольными путями. Проект уже готов и прошел государственную экспертизу, на данный момент решается вопрос о финансировании. Если задумка будет реализована, это существенно облегчит жизнь многим людям, проживающим в этом и других микрорайонах.

- Что ж, будем надеяться, что всё получится. Спасибо за обстоятельный разговор и удачи в вашей работе на благо жителей!

Беседовала Ульяна Лаблюк