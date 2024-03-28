Общество

Когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ, рассказали в Рособрнадзоре

Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.

«Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идёт, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», - цитирует Музаева РИА Новости.