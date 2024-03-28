Общество

465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области за год

465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области 2023 за год. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Отдельное внимание уделялось вопросам профилактики фактов насилия в отношении детей со стороны близких родственников. Выявлено и поставлено на профилактический учёт почти пятьсот законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих должным образом родительские обязанности либо нарушающих права и законные интересы ребенка», - сказал Алексей Овсянников.

Он отметил, что самое пристальное внимание органами внутренних дел уделяется предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. В прошлом году в поле зрения сотрудников полиции находилось 378 подростков, состоящих на учёте за различные правонарушения.

При финансовой поддержке правительства области продолжается проведение профильных смен несовершеннолетних, состоящих на профучетах, и ставшего уже ежегодной традицией международного похода «Наследие» для «трудных» подростков.