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Общество

465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области за год 

28.03.2024 11:46|ПсковКомментариев: 0

465 законных представителей несовершеннолетних поставили на учет в Псковской области 2023 за год. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

 Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

«Отдельное внимание уделялось вопросам профилактики фактов насилия в отношении детей со стороны близких родственников.  Выявлено и поставлено на профилактический учёт почти пятьсот законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих должным образом родительские обязанности либо нарушающих права и законные интересы ребенка», - сказал Алексей Овсянников. 

Он отметил, что самое пристальное внимание органами внутренних дел уделяется предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.  В прошлом году в поле зрения сотрудников полиции находилось 378 подростков, состоящих на учёте за различные правонарушения. 

При финансовой поддержке правительства области продолжается проведение профильных смен несовершеннолетних, состоящих на профучетах, и ставшего уже ежегодной традицией международного похода «Наследие» для «трудных» подростков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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