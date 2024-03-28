Александр Котов: В Псковской области жить безопасно

В Псковской области жить безопасно, и это основная заслуга УМВД России по региону, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя отчет начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова перед региональным парламентом на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Он отметил, что депутаты готовы отказать поддержку полиции в борьбе с преступностью, в том числе на законодательном уровне. В частности, Александр Котов обратил внимание на нарастающую угрозу кибермошенничества.