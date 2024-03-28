Общество

Александр Котов: В Псковской области жить безопасно

В Псковской области жить безопасно, и это основная заслуга УМВД России по региону, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя отчет начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова перед региональным парламентом на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В Псковской области жить безопасно. Мы не боимся выходить на улицы, и это основная заслуга нашей псковской полиции. Мы должны сказать слова благодарности нашим полицейским», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что депутаты готовы отказать поддержку полиции в борьбе с преступностью, в том числе на законодательном уровне. В частности, Александр Котов обратил внимание на нарастающую угрозу кибермошенничества.

«Треть преступлений приходится на кибермошенничество. Киберугроза нарастает и становится весьма тревожной, нам надо быть участниками этого процесса, потому что полиции в одиночку не справиться», - сказал Александр Котов и отметил, что жертвами мошенников становятся различные категории граждан, в том числе люди с учеными степенями.