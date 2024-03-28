Общество

Реестр муниципальных должностей расширили в Псковской области

Изменения в Реестр должностей муниципальной службы внесут в Псковской области. Документ расширит перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых допускается двойное наименование должности. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно законопроекту, двойное наименование допускается в отношении должности «начальник управления в администрации города, муниципального округа, района», «председатель комитета в администрации города, муниципального округа, района», «начальник отдела в администрации города, муниципального округа, района», «начальник отдела в представительном органе муниципального образования (города, муниципального округа, района)» в случае, если лицо, замещающее одну из указанных должностей, является главным бухгалтером или его заместителем.

Также двойное наименование допускается в отношении должности «заместитель начальника управления, председателя комитета (органа местного самоуправления в городе, муниципальном округе, районе)», если лицо, замещающее указанную должность, руководит отделом в составе этого управления или комитета.

Двойное наименование должности допускается и в отношении должности «заместитель начальника управления, председателя комитета в администрации города, муниципального округа, района», если лицо, замещающее указанную должность, руководит отделом в составе этого управления или комитета.

Действие законопроекта распространят на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2023 года.

Как пояснили представители правительства Псковской области, соответствующее изменение потребовалось в связи с преобразованием чести районов Псковской области в муниципальные округа.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях.