Общество

Минкульт проработает вопрос охраны массовых мероприятий

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос охраны и безопасности массовых мероприятий после теракта в «Крокус сити холле», сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Заседание комитета по культуре с участием Любимовой проходит в Госдуме в четверг.

«Очень важно по пятничным событиям, (после - ред.) чудовищной трагедии первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, (в том числе - ред.) под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются», - сказала Любимова.

Она отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку, пишет РИА Новости.

«Речь идет не только о проведении мероприятий. Мы знаем, какое количество творческих вузов и общежитий существует, которые также требуют определений системы охраны и безопасности», - добавила министр. Кроме того, планируются обсуждение вопроса охраны музеев и библиотек.

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