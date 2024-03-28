Общество

Базовые величины оплаты труда уполномоченных установили в областном Собрании

Базовые величины оплаты труда уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей и их помощников в структуре областного парламента установили в Псковской области. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов принято решении об образовании аппаратов региональных уполномоченных в структуре областного парламента. Принятый законопроект определяет базовые величины оплаты труда уполномоченных и их помощников.

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Поскольку финансирование аппарата уполномоченных осуществляется из средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Псковского областного Собрания депутатов, на содержание аппаратов омбудсменов потребуются дополнительные средства.

Согласно расчётам, финансирование уполномоченного составит 3 140 453,47 рубля, что потребует изменений в закон области об областном бюджете на 2024 год. Проект о соответствующих изменениях в областной бюджет планируют подготовить к майской сессии Собрания.