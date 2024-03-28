Общество

В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах.

«Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера», - сказала она.

Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в «Крокусе» несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами «подражать террористам», пояснила она.

«Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ», - сказала вице-спикер ГД.

Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией, пишет РИА Новости.