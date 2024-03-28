Общество

Более тысячи человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске

Более 1 300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса», которая работает в усадьбе купца Анисимова в деревне Изборск Печорского района с 21 февраля.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

На выставке представлены живописные полотна Алексея Крюкова и Максима Фаюстова, избравших главной темой своего творчества героические будни защитников Донбасса и быт простых людей этой многострадальной русской земли.



«В этом месяце Алексей Крюков стал лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства. За прошедшие годы художник создал настоящую летопись военного лихолетья, а его полотна отличают редкий талант живописца, достоверность и убедительность художественных образов, подлинный патриотизм и вера в высокое предназначение человека», - добавили в музее-заповеднике.



Кроме живописных работ, в экспозиции также представлены мультимедийные просветительские проекты «Донбасс – Россия: история и современность» и «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине».



Выставка работает до 17 апреля в усадьбе купца Анисимова (деревня Изборск, улица Печорская, 41б).