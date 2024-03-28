Общество

Европейская часть России готовятся к чрезвычайно мощному потеплению

Европейская часть России готовятся к чрезвычайно мощному потеплению. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Остатки снега будут таять очень быстро: в циркуляции атлантических циклонов, которые сейчас смещаются по территории России, заключены очень тёплые воздушные массы. И в ближайшие дни заток хорошо прогретого воздуха в нашу страну резко усилится, и температура рванёт вверх», - рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что последняя неделя марта в Псковской области будет теплой.

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Апрель, по предварительному прогнозу, должен быть несколько выше климатической нормы.