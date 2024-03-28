Европейская часть России готовятся к чрезвычайно мощному потеплению. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
«Остатки снега будут таять очень быстро: в циркуляции атлантических циклонов, которые сейчас смещаются по территории России, заключены очень тёплые воздушные массы. И в ближайшие дни заток хорошо прогретого воздуха в нашу страну резко усилится, и температура рванёт вверх», - рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что последняя неделя марта в Псковской области будет теплой.
Апрель, по предварительному прогнозу, должен быть несколько выше климатической нормы.