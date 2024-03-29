Общество

Какие долги переходят по наследству и можно ли от них отказаться, объяснил юрист

Каким образом долги переходят по наследству и можно ли от них отказаться, рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры», юрист Антон Палюлин.

«Порядок вступления в наследство, установленный в Гражданском кодексе Российской Федерации, является основой для определения того, какие обязательства переходят на наследников после смерти умершего лица. Чтобы стать правопреемником по долгам, необходимо принять наследство. В противном случае наследникам не придется нести ответственность за долги умершего. Однако отказ от долгов наследодателя возможен только при отказе от всего наследуемого имущества данным наследником», — сказал юрист.

Эксперт отметил, что разумно вступать в наследство в том случае, когда общая сумма задолженности у покойного не превышает оценочной стоимости наследуемого имущества. Если долг превышает стоимость наследства, наследнику придется вернуть сумму долга, превышающую стоимость наследства, что экономически нецелесообразно и может послужить основанием для принятия решения об отказе от наследства, пишет RuNews24.

Для определения точной суммы задолженности наследнику следует обратиться к нотариусу для запроса информации из кредитного бюро для того, чтобы принять взвешенное решение. Однако следует помнить о налоговых обязательствах, связанных с продажей наследуемого имущества в течение трех лет после принятия наследства. Не стоит также забывать о договорах займа, по которым кредитором являются физические лица либо нефинансовые организации: такие договоры не регистрируются и не отражаются в кредитной истории наследодателя.

«Не все виды задолженностей переходят на наследников. Например, долги по алиментам и штрафы за нарушения правил дорожного движения не подлежат передаче по наследству, поскольку носят характер личных обязательств», — добавил специалист.

Антон Палюлин также сообщил, что банковские кредиты, микрозаймы, задолженности по коммунальным платежам и налогам переходят на наследников вместе с процентами, пенями и штрафами.

«Поэтому перед принятием решения о вступлении в наследство без завещания необходимо тщательно изучить финансовое состояние умершего и оценить все возможные риски и последствия данного шага», — подытожил юрист.