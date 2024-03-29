Общество

Минпросвещения разработало рекомендации по поведению в случае призывов детей к терактам

Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в Сети. Информационные карточки опубликованы в Telegram-канале министерства.

Источник: Telegram-канал Минпросвещения

Сообщить о правонарушении можно с помощью специального бота.

За психологической помощью можно обратиться по телефону горячей линии Минпросвещения России: 8-800-600-31-14

«Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие и тщательно проверяйте любую информацию! Читайте наши карточки, поговорите с детьми, берегите себя и своих близких!» - отметили в министерстве.