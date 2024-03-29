Общество

Пользователи Telegram из РФ смогут ограничивать входящие сообщения

Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений», — сказал Дуров.

Как сообщает РИА Новости, источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в «Крокусе» вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* «Голос Хорасана». По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.

Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической — по ключевым словам.

Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным МЧС, погибли 143 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

* Террористическая организация, запрещенная в России